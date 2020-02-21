У страху очі великі. Три міфи про евакуацію українців з Китаю

Марина Лисюк

У четвер, 20 лютого, в країну повернувся літак з евакуйованими українцями з китайського міста Ухань. Літак одразу відправили на дезінфекцію, а всіх евакуйованих – ізолювали з метою спостереження. Операція із порятунку наших громадян із небезпечної зони пройшла успішно, проте не всі українці зраділи цій новині. Через хвилю дезінформації у регіонах здійнялась паніка, і люди почали збиратись на протести. Але ситуація потребує розвінчування міфів, які навколо неї склалися.

Під час посадки на борт не допустили чотирьох людей – трьох українців і одного іноземця

Міф 1. До України привезли хворих людей

Ще під час підготовки до евакуації у МОЗ наголошували, що забиратимуть тільки здорових людей, пасажирів із температурою або симптомами застуди на борт не візьмуть. «На борт літака можуть потрапити тільки ті українці, які не мають симптомів захворювання та пройдуть в аеропорту медичний контроль», – зазначила на брифінгу міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька.

Саме тому під час посадки на борт не допустили чотирьох людей – трьох українців і одного іноземця. На етапі огляду китайськими медиками у них виявили підвищену температуру. Решта пасажирів пройшла перевірку і виявилась здоровою. Під час перельоту медики постійно перебували на борту і проводили медико-санітарні обстеження.

Наразі усі пасажири, особи, які їх супроводжували, та члени екіпажу почуваються добре. Жодних симптомів гострих респіраторних інфекцій не мають.

Крім 45 українців, літак забрав ще 27 осіб: громадян Аргентини, Еквадору, Домініканської Республіки, Сальвадору, Коста-Ріки, Чорногорії, Панами та Ізраїлю.

Міф 2. Українці з Китаю можуть заразити всіх навколо

По прильоту в Україну всі пасажири та члени екіпажу були ізольовані. Місце їхнього перебування охороняють правоохоронці та рятувальники. За словами Скалецької, йдеться не про карантин, а про обсервацію, тобто спостереження за станом евакуйованих громадян.

Щоб показати, що українцям нема чого боятись, міністерка житиме в обсервації разом з евакуйованими українцями. Вона сподівається, що її присутність заспокоїть як тих, хто перебуває у Нових Санжарах, так і решту громадян.

У МОЗ наголошують, що у випадку виявлення захворювання в обсервації всі перебуватимуть там ще на 14 днів довше

Евакуйовані житимуть у закритому медичному центрі Національної гвардії у Нових Санжарах Полтавської області впродовж 14 днів. Заклад буде повністю ізольований та переведений на суворий режим бактеріологічної безпеки. У МВС повідомляють, що місце обсервації охоронятимуть у посиленому режимі. «Приміщення з евакуйованими будуть посилені – буде утворене подвійне кільце захисту, охорони та знезараження. До охорони цієї території буде задіяно щодобово 47 співробітників – 30 поліцейських і 17 військовослужбовців Національної гвардії», – повідомляють у пресслужбі МВС.

У МОЗ наголошують, що у випадку виявлення захворювання в обсервації всі перебуватимуть там ще на 14 днів довше. Відлік почнеться з моменту ізоляції людини, в якої виявили коронавірус.

Після того, як карантин завершиться, а лікарі не матимуть жодних підозр, українців відпустять додому. Територію закладу, на якій громадяни перебуватимуть на карантині, теж продезінфікують.

Міф 3. Коронавірус вже в Україні

В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку китайського коронавірусу не зафіксовано. Попри періодичні повідомлення у деяких ЗМІ про виявлення захворювання на території України – це не так. Усі підозри щодо вірусу підтверджені не були.

В епоху соцмереж без паніки та дезінформації не обходиться жодна епідемія

Випадки зараження коронавірусом громадян України є за межами нашої держави, наприклад, на борту круїзного корабля Diamond Princes, який перебуває на карантині в японському порту. За словами виконувача обов'язків гендиректора Центру громадського здоров’я МОЗ України Ігоря Кузіна, зараженими коронавірусом українцями є 25-річний чоловік та 37-річна жінка, які працювали на лайнері. Після виявлення хвороби їх ізолювали в японській лікарні на два тижні. Їхнє захворювання протікає безсимптомно. Усього на круїзному лайнері перебувають 25 громадян України, усі вони – члени екіпажу.

Усі здорові пасажири після закінчення карантину зможуть зійти на берег, ті, у кого виявлять захворювання, – залишаться ще на додатковий період карантину.

Спеціалісти наголошують, що в епоху соцмереж без паніки та дезінформації не обходиться жодна епідемія. Не тільки українці легковірно ведуться на міфи, світом гуляє чимало нісенітниць про коронавірус: від винайдення вірусу у лабораторіях ЦРУ до лікування хвороби часником та алкоголем. Тож важливо пам’ятати: щоб залишатись здоровим, потрібно дотримуватись правил особистої та інформаційної гігієни.

Марина Лисюк, експертка Центру громадського моніторингу та контролю