Жебрівський має намір боротися з "ватою" у головах жителів Донбасу

"Необхідно працювати з людьми. Щоб "вата", яка у них зараз в голові, поступово зникала, і вони знову відчули себе українцями. Це стосується і тих, хто живе на окупованих територіях", - сказав він в інтерв'ю DT.UA.

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Він також зазначив, що збирається сконцентруватися на роботі правоохоронних органів, на економіці неокупованих територій.

Як повідомляв УНІАН, 11 червня президент Петро Порошенко призначив Павла Жебрівського новим керівником Донецької обласної військово-цивільної адміністрації. Головним завданням нового глави Донецької області президент назвав захист області від бойовиків та забезпечення проведення чесних і прозорих місцевих виборів.