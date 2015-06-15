У центрі Харкова близько 100 іноземних студентів вимагають розслідувати погром

Як передає кореспондент УНІАН, пікет проходить на площі Конституції у центрі міста. Його учасники тримають національні прапори та плакати з написами на різних мовах "Ні расизму", "Ні расизму та націоналізму", "Захистіть іноземних студентів", "Просимо пана губернатора направити всі сили на затримання злочинців".

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Харківські іноземні студенти переконані, що масову бійку та погром у студмістечку влаштували радикально налаштовані молодики і вона була спрямована виключно проти іноземців. Учасники пікету закликали владу та правоохоронців виявити та покарати всіх винних у побитті.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 12 червня у Харкові близько 35 молодиків у балаклавах вчинили погром у студмістечку на вулиці Отакара Яроша. Внаслідок бійки були госпіталізовані 6 осіб, із них четверо, громадяни Йорданії, перебували у важкому стані. Ще трьом постраждалим допомога була надана амбулаторно.

12 червня міліція затримала п’ятьох підозрюваних у скоєнні погрому. Слідство ведеться за статтею розбій, хуліганство, замах на життя групою осіб стосовно групи осіб.