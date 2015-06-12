В ході погрому на вулицях Харкова постраждали п'ятеро студентів з Йорданії - ЗМІ

Про це повідомляє 112.ua з посиланням на кореспондента, який спілкувався зі свідками події.

За словами свідків, з їх компанії потрапили в лікарню п'ять чоловік, один у важкому стані. Лікарі в свою чергу відзначають, що зараз ще триває операція.

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Як розповіли свідки, "вони, як зазвичай, ввечері сиділи і пили каву, чай, коли раптово група людей з 40-50 осіб, обличчя яких були закутані футболками, налетіли і почали все трощити".

За словами співрозмовників кореспондента, нальотчики "не просто були налаштовані залякати і побити, але і вбивати".

Як повідомляв УНІАН, у Харкові пізно ввечері 11 червня близько 40 чоловік влаштували погром з різаниною на вулиці Отакара Яроша, де знаходиться студентське містечко з гуртожитками декількох вузів. Пізніше надійшли повідомлення про напад на вулиці Клочківській, що в 3 км від вул. О. Яроша. За даними МВС, від нападу постраждали 6 осіб.