У МЗС РФ хочуть, щоб "американські та натовські інструктори" пішли з України
Росія буде домагатися того, щоб всі іноземні військові інструктори "пішли з України" і не тренували українських військових, бо це "небезпечний процес".
Про це в інтерв'ю "Російській газеті" заявив заступник голови МЗС РФ Григорій Карасін, повідомляє РИА Новости.
"Ми знаємо, що в Україну збираються приїхати сотні військових зі Сполучених Штатів і НАТО, які будуть тренувати Національну гвардію. Створюються табори підготовки не тільки в Західній Україні, але і в інших районах країни. Це небезпечний процес. Ми будемо домагатися того, щоб всі іноземні і незаконні збройні формування з України пішли", - сказав він.
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При цьому представник МЗС РФ не уточнив, яку саме небезпеку несуть військові навчання.
Як повідомляв УНІАН, майже 300 десантників висадяться 20 квітня у Львівській області в Україні, щоб допомогти 900 солдатам Національної гвардії.