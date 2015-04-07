У МЗС РФ хочуть, щоб "американські та натовські інструктори" пішли з України

Про це в інтерв'ю "Російській газеті" заявив заступник голови МЗС РФ Григорій Карасін, повідомляє РИА Новости.

"Ми знаємо, що в Україну збираються приїхати сотні військових зі Сполучених Штатів і НАТО, які будуть тренувати Національну гвардію. Створюються табори підготовки не тільки в Західній Україні, але і в інших районах країни. Це небезпечний процес. Ми будемо домагатися того, щоб всі іноземні і незаконні збройні формування з України пішли", - сказав він.

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При цьому представник МЗС РФ не уточнив, яку саме небезпеку несуть військові навчання.

Як повідомляв УНІАН, майже 300 десантників висадяться 20 квітня у Львівській області в Україні, щоб допомогти 900 солдатам Національної гвардії.