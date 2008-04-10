Голова сільради погоріла на хабарі у мільйон

Прокуратура Чернігівської області спільно з УБОЗ УМВС в області затримали на місці злочину голову однієї із сільських рад Козелецького району Чернігівської області, яка вимагала майже мільйон гривень хабара за земельну ділянку.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Чернігівської області.

Хабар сільський голова вимагала за сприяння в одержанні громадянином земельної ділянки площею близько 1 гектара.

За даним фактом прокуратура Чернігівської області порушила кримінальну справу. Проводиться слідство.