Порошенко хоче перемогти хабарі серед чиновників за допомогою таємних "агентів"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи зі щорічним посланням до Верховної Ради «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2015 році».

«Щоб отримати належний відгук, нам слід якнайшвидше ухвалити закон, який посилює захист свідків. Запровадити так звану угоду зі слідством, коли хабарник нижчого рівня має можливість пом’якшити покарання, якщо допоможе викрити більш високопоставлених корупціонерів. І дедалі частіше я замислююся таки про необхідність запровадження такої процесуальної дії як «провокація хабара». Це коли спеціально підготовлені та вмотивовані люди під виглядом прохачів перевіряють кожного чиновника на схильність брати. Інструмент багато ким вважається суперечливим, але він однозначно посилить тиск на корупціонерів: сам факт того, що люди знають, що хабар може бути спровокованим, в декого забере бажання ризикувати», - сказав Порошенко.

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Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко анонсував скорочення та чистки в Генеральній прокуратурі.