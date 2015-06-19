Армії країн Вишеградської групи домовилися про підтримку України - ЗМІ

Такий підсумок зустрічі військових очільників Чехії, Словаччини, Угорщини і Польщі, яка відбулась у курортному місті Старий Смоковец, що у словацьких Татрах, повідомляє Радіо Свобода.

У зустрічі взяв участь і начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко. «Ми взяли участь у навчаннях армій Вишеградської групи, плануємо також запросити експертів на навчання до України», – наголосив Муженко.

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«Я радий, що участь нашого українського колеги вже стала традицією», – заявив наприкінці зустрічі начальник Генерального штабу Збройних сил Словаччини Мілан Максім.

Зустріч начальників генштабів із країн вишеградської «четвірки» у Словаччині відбулась водночас з самітом Вишеградської групи, який відкрився у столиці країни Братиславі.