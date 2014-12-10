Вишеградська група: Росія підриває основи безпеки в Європі

Як повідомляє ”Радіо Свобода”, у спільній заяві країни Вишеградської групи також наголошують на необхідності поновлення «основ міжнародної безпеки такими, як їх визначає Паризька хартія ОБСЄ, що виходить із заключного Гельсінського акта».

Ці основи, на думку країн Вишеградської четвірки, «були поставлені під сумнів порушенням суверенітету України з боку Росії, включно з нелегальною анексією Криму».

Відзначається, що на засіданні Вишеградської групи у Братиславі прем’єр уряду Польщі Ева Копач підтримала запровадження санкцій ЄС щодо Росії. На її думку, в разі, «якщо Мінські домовленості не будуть виконані, Європейський Союз мав би готуватись до третього кола санкцій».

Голова уряду Чеської Республіки Богуслав Соботка наголосив на потребі дотримання міжнародного права. На його думку, ОБСЄ може відіграти позитивну роль в реалізації мирних домовленостей, досягнутих у Мінську.

«Від імені Чеської Республіки хотів би сказати, що ми готові підтримати дії ОБСЄ в Україні», – додав чеський прем’єр.

Читайте такожПутін мислить щодо України категоріями XIX століття – КасьяновКрім того, у засідання Вишеградської четвірки в Братиславі брав участь Дідьє Буркхальтер – керівник уряду Швейцарії, яка зараз головує в ОБСЄ. У форматі «4+1» учасники братиславського засідання обговорили також питання енергетичної безпеки, зміцнення економічної співпраці, активізації відносин між Швейцарією, яка не входить до ЄС, і країнами Вишеградської групи.