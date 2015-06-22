Сьогодні в Україні буде вогко й похмуро

10:19, 22 червня 2015
Суспільство
349 0

У понеділок, 22 червня, в Україні збережеться похмура погода, в деяких районах пройдуть короткочасні грозові дощі.

REUTERS

Про це повідомляє Гідрометцентр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7-13 градусів, вдень +18-24 градуси.

На півночі України мінлива хмарність, дощ, місцями грози, вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9-15 градусів, вдень +17-24 градуси.

У центрі України мінлива хмарність, дощі, місцями грози, в Дніпропетровській області без опадів, вітер північний, 5-10 м/с, місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +9-15 градусів, вдень +17-24 градуси.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13-19 градусів, вдень +24-29 градусів.

Читайте такожВ Україні очікується дощове літо – синоптик

На півдні мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13-19 градусів, вдень +18-25 градусів. У Запорізькій області +24-29 градусів.

У Києві очікується мінлива хмарність, дощі, вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12-14 градусів, вдень 19-21 градус.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13-18 градусів, вдень +18-23 градуси.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter