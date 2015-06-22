Сьогодні в Україні буде вогко й похмуро

У понеділок, 22 червня, в Україні збережеться похмура погода, в деяких районах пройдуть короткочасні грозові дощі.

Про це повідомляє Гідрометцентр. На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7-13 градусів, вдень +18-24 градуси. На півночі України мінлива хмарність, дощ, місцями грози, вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9-15 градусів, вдень +17-24 градуси. У центрі України мінлива хмарність, дощі, місцями грози, в Дніпропетровській області без опадів, вітер північний, 5-10 м/с, місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +9-15 градусів, вдень +17-24 градуси. На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13-19 градусів, вдень +24-29 градусів. Читайте такожВ Україні очікується дощове літо – синоптик На півдні мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13-19 градусів, вдень +18-25 градусів. У Запорізькій області +24-29 градусів. У Києві очікується мінлива хмарність, дощі, вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12-14 градусів, вдень 19-21 градус. У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13-18 градусів, вдень +18-23 градуси.

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