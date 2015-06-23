Завтра температура в Україні коливатиметься від +12 до спеки
В середу, 24 червня, в Україні температура повітря протягом дня коливатиметься від спеки на сході до свіжих +12 градусів у західних областях.
Дощі з грозами пройдуть на Лівобережжі, а також у західній частині. На решті території буде сухо і сонячно. Про це повідомляє «Оpogode».
У західній частині пройдуть короткочасні дощі. Температура повітря вночі 7-12, місцями 4-9 градусів тепла, вдень 12-17, місцями до 20-22 градусів тепла.
У північних областях переважатиме суха погода. Температура повітря вночі 9-15 градусів тепла, вдень 22-27 градусів тепла.
У центральній частині дощі пройдуть місцями, у Вінницькій області буде сухо. Температура повітря вночі 10-15 градусів тепла, вдень 23-28 градусів тепла.
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У східних областях очікуються грозові дощі. Температура повітря вночі 13-19 тепла, вдень 25-30 градусів тепла.
У південній частині місцями пройдуть грозові дощі, вдень в Одеській опадів не очікується. Температура повітря вночі 13-18, вдень 23-29 градусів тепла.
У Києві дощів не передбачається. Температура повітря вночі 12-14 градусів тепла, вдень 25-27 градусів тепла.
Вітер в Україні очікується південний, 5-12 м/с.