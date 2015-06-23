Завтра температура в Україні коливатиметься від +12 до спеки

Дощі з грозами пройдуть на Лівобережжі, а також у західній частині. На решті території буде сухо і сонячно. Про це повідомляє «Оpogode».

У західній частині пройдуть короткочасні дощі. Температура повітря вночі 7-12, місцями 4-9 градусів тепла, вдень 12-17, місцями до 20-22 градусів тепла.

У північних областях переважатиме суха погода. Температура повітря вночі 9-15 градусів тепла, вдень 22-27 градусів тепла.

У центральній частині дощі пройдуть місцями, у Вінницькій області буде сухо. Температура повітря вночі 10-15 градусів тепла, вдень 23-28 градусів тепла.

Читайте такожВ Україні очікується дощове літо – синоптик

У східних областях очікуються грозові дощі. Температура повітря вночі 13-19 тепла, вдень 25-30 градусів тепла.

У південній частині місцями пройдуть грозові дощі, вдень в Одеській опадів не очікується. Температура повітря вночі 13-18, вдень 23-29 градусів тепла.

У Києві дощів не передбачається. Температура повітря вночі 12-14 градусів тепла, вдень 25-27 градусів тепла.

Вітер в Україні очікується південний, 5-12 м/с.