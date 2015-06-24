Депутатам у Харкові вручили повістки прямо під час засідання

Як передає кореспондент УНІАН, представник обласного військового комісара з трибуни зачитав прізвища депутатів, котрим вручаються повістки до військкомату.

Зокрема, він оголосив про вручення повістки: Олександру Кацубі (позафракційний) (у залі депутата не виявилося), Олегу Кравцову (фракція Партії регіонів) (у залі депутата не виявилося), Андрію Кудінову (фракція Партії регіонів), Андрію Лесику (позафракційний), Олексію Липчанськму (фракція Партії регіонів), Габріелу Михайлову (фракція Партії регіонів), Роману Нехорошкову (фракція Партії регіонів).

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Харківський міський голова Геннадій Кернес намагався перебити представника військового комісаріату та закликав вручати повістки після сесії. "Не потрібно з сесії робити те, що ви робите. Не потрібно це так подавати. Ми бачили, як Аваков (міністр внутрішніх справ Арсен Аваков - УНІАН) заарештовує у кабінеті уряду, а ви починаєте тут у сесійній залі", - сказав мер.

Утім, військовий комісар продовжив і запросив до військкомату також депутатів фракції Партії регіонів Костянтина Підгорного, Владислава Ходаса, Микиту Шенцева і Романа Сальникова.

Присутнім у залі депутатам вручили повістки.

"Зачекайте їх там (за дверима сесійної зали – УНІАН), вони вийдуть", - наголосив Кернес.