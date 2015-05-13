Екс-міністра молоді та спорту Булатова призвали в армію
11:46, 13 травня 2015Політика
1281 0
Екс-міністр молоді та спорту і колишній активіст Автомайдану Дмитро Булатов отримав повістку про призов у Збройні сили України.
Булатов піде служити / УНІАН
Про це він повідомив у своєму Facebook, опублікувавши фотографію повістки. "Пішов служити", - прокоментував отримання повістки Булатов.
Нагадаємо, Дмитро Булатов був одним з лідерів Автомайдану. Його викрали 22 січня 2014 року на перетині вулиць Маяковського та Ватутіна в Києві і тримали в заручниках до 31 січня.
Читайте такожАктивістів Майдану могли катувати співробітники російських спецслужб у формі "Беркута" - звіт ЄКЗК
Після втечі екс-президента Віктора Януковича був призначений міністром молоді та спорту. З обранням нового уряду був звільнений з посади.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter