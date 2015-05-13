Екс-міністра молоді та спорту Булатова призвали в армію

11:46, 13 травня 2015
Політика
1281 0

Екс-міністр молоді та спорту і колишній активіст Автомайдану Дмитро Булатов отримав повістку про призов у Збройні сили України.

УНИАН

Про це він повідомив у своєму Facebook, опублікувавши фотографію повістки. "Пішов служити", - прокоментував отримання повістки Булатов.

Пішов служити

Posted by Дмитро Булатов on 12 Травень 2015 р.

Нагадаємо, Дмитро Булатов був одним з лідерів Автомайдану. Його викрали 22 січня 2014 року на перетині вулиць Маяковського та Ватутіна в Києві і тримали в заручниках до 31 січня.

Читайте такожАктивістів Майдану могли катувати співробітники російських спецслужб у формі "Беркута" - звіт ЄКЗК

Після втечі екс-президента Віктора Януковича був призначений міністром молоді та спорту. З обранням нового уряду був звільнений з посади.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter