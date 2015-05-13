Екс-міністра молоді та спорту Булатова призвали в армію

Про це він повідомив у своєму Facebook, опублікувавши фотографію повістки. "Пішов служити", - прокоментував отримання повістки Булатов.

Нагадаємо, Дмитро Булатов був одним з лідерів Автомайдану. Його викрали 22 січня 2014 року на перетині вулиць Маяковського та Ватутіна в Києві і тримали в заручниках до 31 січня.

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Після втечі екс-президента Віктора Януковича був призначений міністром молоді та спорту. З обранням нового уряду був звільнений з посади.