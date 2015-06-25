У Львові біля райвідділу міліції підірвали патрульний автомобіль: поранений міліціонер

Сьогодні близько 7-ї години ранку у Львові підірвали патрульний автомобіль ВАЗ-2109 біля Франківського райвідділу міліції.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами начальника прес-служби ГУ МВС України у Львівській області Світлани Добровольської, автомобіль належить карному розшуку.

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За її словами, коли працівник міліції, який перебував за кермом, намагався від'їхати від будівлі райвідділу, стався вибух. Міліціонер отримав осколкові поранення спини та був госпіталізований. Перехожі не постраждали.

На місці події знайдено чеку від гранати. Працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки. Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 348 Кримінального кодексу України.