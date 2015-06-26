У Криму заборонили роботу ATR, "15 минут", "Крим.Реалії"

Про це повідомляє Українська Правда з посиланням на Facebook заступника гендиректора каналу ATR Лілю Буджурову.

"За останні два дні установи кримськотатарської культури попередили нас про неможливість зйомок. При цьому вони посилаються на лист з Міністерства внутрішньої політики та інформації РК, в якому рекомендується не пускати на свою територію журналістів, що представляють ATR, "15 минут", "Крим. реалії" і QHA. А дихати нам можна у себе на батьківщині?", - пише на своїй сторінці Facebook Буджурова.

Після незаконної анексії Криму окупаційна влада спочатку не видавала ліцензії на мовлення незалежним ЗМІ. Пізніше ATR та інші видання отримали дозвіл "Роскомнадзора", але їх роботі все одно перешкоджають.