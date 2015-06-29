Порошенко привітав учасників фестивалю українського кіно в Берліні на підтримку режисера Сенцова

Україна вдячна всім, хто підтримує її громадян, які під час анексії Криму та неоголошеної війни стали полоненими, політв’язнями чи переслідуваними за свій патріотизм і любов до свободи.

Про це йдеться у вітанні арезидента України Петра Порошенка учасникам і гостям Днів українського кіно у Берліні на підтримку Олега Сенцова, повідомляє прес-служба глави держави.

«Вітаю вас із вагомою мистецькою і суспільною міжнародною подією - проведенням у Берліні Днів українського кіно на підтримку Олега Сенцова. Україна вдячна усім, хто підтримує її громадян, які під час анексії Криму та неоголошеної війни стали полоненими, політв’язнями чи переслідуваними за свій патріотизм і любов до свободи. «Потрібна не лють і ненависть, - писав український класик світового кіно Олександр Довженко, - а висота розуму». Дякую усім, хто з висоти розуму, великої європейської традиції поваги до людських прав доклав зусиль до проведення цього заходу. Вірю, що Європа не забуде про долю кінорежисера Сенцова, про долю всього кримськотатарського народу і про факт першого з часу Другої світової війни відторгнення силою території незалежної держави. Нас усіх об’єднує бажання підтримати митця, який бореться за незалежність та суверенітет своєї Батьківщини, відстоює водночас мир і безпеку всього європейського континенту. Вірю, що разом ми зробимо все для його визволення. Так само вірю, що народи Європи спільно протистоятимуть загрозам, з якими український народ веде боротьбу на сході своєї країни», - зауважив Порошенко.

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«Сподіваюся, що Дні українського кіно в Берліні відкриють нові імена, нове осмислення людського буття, нову Україну, яка героїчно бореться і творить, будує правову державу і вільне суспільство, зберігає толерантність і плекає творчу свободу. Зичу всім миру, злагоди і незабутніх вражень», - зазначив президент.