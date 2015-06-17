Європейська кіноакадемія збирає кошти на допомогу режисеру Сенцову

Про це повідомила організатор фестивалю «Дні українського кіно в підтримку Олега Сенцова» Анна Паленчук, інформує Крим.Реалії.

«Ми будемо роздавати спеціальні матеріали, щоб у кожного, хто приходить на Дні українського кіно, залишалися реквізити, куди можна пересилати гроші Олегу. Гроші зараз потрібні, скоро буде суд в Ростові, і будуть дуже великі витрати, пов’язані з переїздом, з адвокатом і з іншим», – пояснила Паленчук.

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За її словами, певної суми, яка була б метою збору, немає, тому що витрати постійні і з кожним днем перебування Олега Сенцова в ув'язненні ростуть.

«Є надія на те, що його відпустять завтра, і ми цим вже досить довго живемо, але витрати на його перебування там є. Ми йому постійно передаємо передачі, щоб у нього не було проблем зі здоров’ям. Плюс оплата адвокатів, переїздів, ще дуже багато витрат, тобто це близько 100 000 рублів на місяць», – наголосила організатор фестивалю.

Всі зібрані кошти передають сестрі Олега Сенцова – Наталії Каплан, яка підтримує постійний контакт з ув’язненим і його адвокатом, також допомогу надає уряд України.