Росія пропонує направити в Україну протипожежну авіацію для гасіння пожежі в Чорнобильській пущі

Про це РИА Новости повідомили в прес-службі міністерства.

"МНС Росії готове надати необхідну допомогу з організації гасіння пожежі на території комплексу лісового господарства "Чорнобильська пуща" з застосуванням літаків Іл-76ТД, здатних за один раз вилити на осередки займання 42 тонни води, і літаків-амфібій Бе-200ЧС з можливістю заправки літаків на території Росії", — сказав представник МНС.

Разом з тим, у МНС підкреслили, що дана пожежа не представляє ніякої загрози для жителів прикордонних регіонів Росії. Крім того, додав він, відомство готове направити в зону надзвичайної ситуації оперативну групу рятувальників і фахівців зі спеціальним обладнанням для організації наземного забезпечення робіт з гасіння пожежі.

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"Цілодобово проводиться моніторинг радіаційної обстановки більш ніж на 35 автоматизованих постах радіаційного контролю комплексною системою захисту населення і територій та 20 автоматичних метеостанцій з виводом інформації в Центри управління у кризових ситуацій Брянської, Бєлгородської, Курської, Смоленської областей з періодичністю 15 хвилин", — сказав представник МНС. Перевищення рівня радіаційного фону не зафіксовано.

Раніше УНІАН повідомляв, що основними причинами виникнення пожежі у Чорнобильській пущі можуть бути підпал або необережне поводження з вогнем.