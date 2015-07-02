У Держкіно визнали серіал "ФЕС" ідентичним до російського "Слєд"

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні після засідання експертної комісії повідомив журналістам голова Держкіно Пилип Іллєнко.

"Експертна комісія визнала, що серіал "ФЕС" ("Слєд") не є оригінальним аудіовізуальним твором і що він є фактично ідентичний до російського серіалу "Слєд". На підставі цих висновків експертів ми сьогодні будемо приймати рішення щодо прокатного посвідчення серіалу "ФЕС", - сказав він.

Іллєнко також наголосив, що висновок мистецтвознавчої експертизи вже є правовою підставою для перегляду рішення щодо видачі прокатного посвідчення.

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"Зараз ми це рішення оформимо, підпишемо наказ і повідомимо всім про це", - додав голова Держкіно.

Він зазначив, що сьогодні експертна комісія робила висновок на основі однієї серії серіалу "ФЕС", яка була надана телеканалом "Україна" при оформленні прокатного посвідчення, а також на основі однієї серії серіалу "Слєд".

На уточнювальне запитання журналістів, на основі чого зараз у серіалу "ФЕС" Держкіно може забрати прокатне посвідчення, Іллєнко відповів: "На основі заборони фільмів країни-агресора. Тобто тепер немає підстав вважати, що це є серіал українського виробництва... Відповідно, будуть заборонені ті серії, які зроблені у 2014-2015 роках. Серіал "ФЕС" нам подали, згідно з документами, як серіал 2015 року. Це тепер буде вважатись фільмом виробництва РФ, так само як і серіал "Слєд", і відповідно, якщо він вироблений у 2015 році, то на всі серії буде заборона", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 24 червня генеральний директор «1+1 медіа» Олександр Ткаченко повідомив, що Держкіно видало прокатне посвідчення російському серіалу, який раніше називався «Слєд» і йшов на ТРК «Україна». «Тепер цей серіал називається «Фактологічна експертна служба: міжнародний відділ кримінальних розслідувань». Раніше він називався «Федеральна служба», - сказав він.

За словами Ткаченка, в серіалі «ті самі актори, які були в російському серіалі «Слєд», відзняті у міжнародних костюмах, є якісь номери (автомобільні - УНІАН) не російських, а якихось інших країн».

Він наголосив, що якщо Держкіно і далі видаватиме посвідчення на подібні серіали, то всі розмови про відродження українського кінематографу, у першу чергу серіалів, можуть бути поховані.

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На його думку, через подібні рішення весь цей процес може бути призупинено. «Тому що набагато вигідніше взяти старе російське, трішки перезняти дві сценки і будуть платити ті самі кошти, але не в український бюджет, не українським акторам і виробникам, а в російський бюджет. І ці десятки, сотні, мільйони доларів підуть знову в Росію», - сказав Ткаченко.

Сьогодні, 2 липня, експертна комісія Держкіно розпочала розгляд скарги гендиректора «1+1 медіа» щодо скандального російського серіалу «Слєд» («ФЕС»), який отримав прокатне посвідчення.

Довідка УНІАН. 5 лютого 2015 року Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до деяких законів щодо захисту інформаційного телерадіопростору України. Законом забороняється розповсюдження і публічне демонстрування фільмів, вироблених фізичними та юридичними особами РФ, а також фільмів, що пропагують (включаючи подання позитивної інформації) діяльність правоохоронних органів, збройних сил, інших військових чи силових формувань РФ або окремих представників, та фільмів, сюжет яких прямо чи опосередковано пов'язаний із діяльністю зазначених органів чи формувань.