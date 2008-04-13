Ющенко: Україна видобуватиме нафту на території Лівії

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що Україна буде видобувати власну нафту на території Лівії.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу ICTV в неділю ввечері, розповідаючи про підсумки візиту до Лівії.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що з лідером Лівійської революції Муамаром КАДДАФІ вони обговорили «5-6 ключових секторів наших відносин». «Нас цікавить, щоб Україна повернулася в розвиток видобування нафти, щоб ми отримали в Лівії власну нафту. Ми домовилися про те, що одне з чотирьох полів, які раніше, у 2003 році, виділені Україні і втрачені, – повертаються”, - наголосив В.ЮЩЕНКО.

За його словами, «Нафтогаз України» буде здійснювати розвиток та виробництво нафти в Лівії.

Також Президент України повідомив про домовленість, що в рамках візиту М.КАДДАФІ до України обговорюватиметься питання щодо будівництва Лівією нафтопереробного заводу в Україні.