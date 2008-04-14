Мер Донецька: ”чорну зарплату” одержують близько 10% працюючих

На сьогодні в Донецьку заробітну плату в конвертах одержують близько 10% працівників, констатує мер міста Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами мера, загалом у місті офіційно зареєстровано 400 тисяч працюючих, з них 30-40 тисяч - одержують зарплату в конвертах. "30-40 тисяч - це ті люди, які є сьогодні заручниками самих себе в питаннях пенсійного забезпечення, в інших питаннях соціального захисту", - пояснив О.ЛУК’ЯНЧЕНКО.

Проблемним питанням мер назвав також те, що багато працівників у місті одержують заробітну плату комбіновано, тобто за відомістю – мінімальну соціальну і в конверті – доплату. "Таку заробітну плату одержують близько 100 тисяч працівників. Це також вид комбінованої оплати. Тобто, роботодавець намагається згладити порушення законодавства при оплаті праці", - зазначив О.ЛУК’ЯНЧЕНКО.