ВМС до кінця року планують отримати два броньовані катери

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Одесі повідомив журналістам командувач Військово-морських сил Збройних сил України віце-адмірал Сергій Гайдук.

«Цього року, відповідно до контракту, має бути завершено будівництво двох малих броньованих артилерійських катерів. Наразі відсоток готовності (побудови катерів) складає від 70 до 80 відсотків. Роботи здійснюються згідно з планом», - сказав він.

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Крім того, як додав Гайдук, спільно з Міністерством оборони, Генеральним штабом Збройних Сил України опрацьовані штатні розклади, «і на вересень ми плануємо переміщення екіпажів катерів на підприємство для початку підготовки щодо проведення швартових і ходових державних випробувань цих катерів».

За словами командувача ВМС, «за розрахунками, за контрактом на грудень поточного року Військово-Морські сили України повинні отримати два малі броньовані артилерійські катери».

Як повідомляв УНІАН, два броньовані артилерійські катери типу "Гюрза" для ВМС України будуються на заводі "Ленінська кузня".