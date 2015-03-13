Україна проведе п'ять міжнародних військових навчань у 2015 році
За 2015 рік в Україні планується провести 5 військових навчань із американськими та польськими військовими.
З американськими військовими проведуть навчання "Фіарлес Гардіан – 2015 (Fearless Guardian-2015)", "Сі Бриз – 2015 (Sea Breeze-2015)", "Сейбер Гардіан/Репід Трайдент – 2015 (Saber Guardian/Rapid Trident-2015)", - пише Інсайдер з посиланням на проект документу на сайті парламенту, який пропонує президент Петро Порошенко.
Читайте такожНАТО проведе у Польщі маневри сил швидкого реагування - польський міністр оборониІз польськими військовими планується провести навчання авіаційних підрозділів "Безпечне небо – 2015" та підрозділів військової поліції "Правопорядок – 2015".
На підготовку та проведення міжнародних навчань Міноборони України планують виділити 30 млн 278 тисяч гривень, МВС – 21 млн 370 тисяч гривень.