Україна проведе п'ять міжнародних військових навчань у 2015 році

З американськими військовими проведуть навчання "Фіарлес Гардіан – 2015 (Fearless Guardian-2015)", "Сі Бриз – 2015 (Sea Breeze-2015)", "Сейбер Гардіан/Репід Трайдент – 2015 (Saber Guardian/Rapid Trident-2015)", - пише Інсайдер з посиланням на проект документу на сайті парламенту, який пропонує президент Петро Порошенко.

Читайте такожНАТО проведе у Польщі маневри сил швидкого реагування - польський міністр оборониІз польськими військовими планується провести навчання авіаційних підрозділів "Безпечне небо – 2015" та підрозділів військової поліції "Правопорядок – 2015".

На підготовку та проведення міжнародних навчань Міноборони України планують виділити 30 млн 278 тисяч гривень, МВС – 21 млн 370 тисяч гривень.