На кінофестивалі в Карлових Варах відбулася світова прем’єра фільму Єви Нейман "Пісня Пісень"

50-й ювілейний кінофестиваль класу "А" проходить з 3 по 11 липня в Карлових Варах, після чого відбудеться національна прем’єра фільму на міжнародному Одеському кінофестивалі.

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Фільм "Пісня Пісень", режисером і автором сценарію якого виступила Єва Нейман, знятий за мотивами ліричного твору відомого єврейського письменника Шолом-Алейхема. У фільмі поетично та чарівно показане єврейське селище початку 20-го сторіччя, де живуть десятирічні Шимек і Бузя. Звичайно, вона – принцеса, а він – принц. Вони живуть в сусідніх палацах на одному подвір’ї. Шимек починає розуміти справжні почуття Бузі тільки роки потому, далеко від дому, коли дізнається, що вона виходить заміж за іншого.

Продюсером фільму "Пісня Пісень" став Олександр Ткаченко, Генеральний директор 1+1 медіа. Зйомки фільму взяла на себе команда 1+1 Production.

Ленка Трипякова, представник Міжнародного Кінофестивалю в Карлових Варах: "Режисер знайомить нас з захопливими пейзажами загубленого світу дитячими очима, с певною долею ностальгії. Нейман, чий попередній фільм "Будинок з башточкою" переміг в конкурсі East of the West в 2012 році, повертається в Карлові Вари з роботою, котра передає її чудове кінематографічне бачення".

Міжнародний Кінофестиваль в Карлових Варах – найбільш престижний фестиваль Центральної та Східної Європи. Це один із найстаріших фестивалів класу "А", на рівні з Канським, Берлінським та Венеціанським кінофестивалями.

Світова прем’єра "Пісні Пісень" відбулася 5 липня в рамках основної програми кінофестивалю в Карлових Варах. Фільм приймає участь в номінаціях "Гран-Прі – Кришталевий Глобус за найкращий художній фільм", "Спеціальний приз журі", "Кращий режисер", "Краща актриса" та "Кращий актор".

Національна прем’єра фільму "Пісня Пісень" запланована на 13 липня в основній конкурсній програмі Міжнародного Одеського Кінофестивалю.