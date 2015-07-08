Порошенко підписав закон щодо гарантій у працевлаштуванні батькам дитини до 6 років

Зміни стосуються надання права на отримання додаткових гарантій у сприянні працевлаштуванню батьків або особі, яка їх замінює, що має на утриманні дитину віком до шести років.

Читайте такожКабмін хоче спростити працевлаштування переселенців через служби зайнятості

Про це повідомляється на офіційному сайті Верховної Ради.

Як повідомляв УНІАН, відповідний закон (№1266) ВР ухвалила 17 червня.

Закон передбачає створення передумов для підтримки сімей, на утриманні яких є хоча б одна дитина, щодо можливості скористатись гарантіями у сприянні працевлаштування.

Законом встановлюється, що до категорій громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, належать, зокрема, один з батьків або особа, яка їх замінює і має на утриманні дитину (дітей) (раніше - дітей) віком до 6 років.