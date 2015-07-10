У Маріуполі СБУ затримала "поліцейського ДНР" (відео)

Співробітники Служби безпеки України у Маріуполі затримали мешканку Донецька, яка з листопада минулого року вступила до т.зв. "правоохоронних органів" терористичної організації "ДНР".

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, у складі незаконної структури т.зв. "автоинспекции ДНР", жінка здійснювала підбір та оформлення нових членів терористичних угруповань. Вона отримала від бойовиків "звання лейтенанта поліції ДНР".

Читайте такожУ Маріуполі запобігли теракту завдяки дзвінку аноніма (фото)

До Маріуполя пособниця терористів прибула для оформлення виїзних закордонних документів та відразу була затримана співробітниками спецслужби.

Затриманій повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичній організації) Кримінального кодексу України.

Тривають оперативно-слідчі дії.