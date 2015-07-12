"Правий сектор" пікетує будівлю ГУ МВС у Дніпропетровській області

Як передає кореспондент УНІАН, пікетування триває. Його учасники встановили під будівлею намет.

Читайте також"Правий сектор" проводить акцію протесту під стінами Львівської ОДАЗа даними організаторів акції, пікет проводиться в рамках всеукраїнської акції "Правого сектора". Учасники не висувають вимог до Головного управління МВС в області.

За даними міліції, з початку пікетування в ньому беруть участь від 25 до 50 осіб. Порушення громадського порядку не зафіксовано.