Харківський осередок "Правого сектора" розпочав пікет ОДА

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в розповсюдженій заяві харківського "Правого сектору". "У зв’язку з подіями на Закарпатті громадсько-політичне крило харківського «Правого сектору» оголошує безстроковий пікет Харківської ОДА з вимогою: негайний публічний арешт депутата Ланьо, що брав безпосередню участь у події, всіх бандитів і силовиків, що відкривали вогонь, та тих, хто віддавав наказ", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожКонфлікт у Мукачеві владнати не вдається - прокуратураАктивісти харківського "Правого сектору" закликають мешканців міста "підтримати патріотів у боротьбі з оскаженілими від безкарності бандитами, що прикидаються владою", та прийти на майдан Свободи до намету Євромайдану на 14:00 та підтримати пікет.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 11 липня, у місті Мукачево в результаті перестрілки з участю бійців "Правого сектору" постраждали 9 осіб, серед них 3 випадкових перехожих. У результаті стрілянини загинули 3 людини.

У "Правому секторі" заявили, що через події "весь Військово-політичний рух "Правий сектор" піднято по бойовій тривозі".