СБУ проводить обшуки у причетних до стрілянини в Мукачевому

Про це заявив на брифінгу заступник голови Служби безпеки України Віталій Маліков, повідомляє прес-центр СБУ.

За його словами, Служба безпеки України вживає комплекс заходів для затримання учасників кривавих подій у Мукачевому 11 липня.

«З метою запобігання подальшого кровопролиття особам, які брали участь у цих подіях, ми пропонуємо скласти зброю. Гарантуємо об’єктивне та неупереджене розслідування», ‒ наголосив заступник голови СБУ.

Читайте такожСБУ пропонує озброєним представникам "Правого сектору" здатися, інакше - затримання«Часу в них практично немає – вони вже давно мали здатися», ‒ сказав Маліков і зазначив, що за вчорашніми подіями прокуратурою відкрито два кримінальних провадження (ст. 255 та ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України).

За словами Малікова, створено спеціальну оперативну групу, яка проводить розслідування. Зокрема в осіб, причетних до стрілянини, тривають обшуки як у Мукачевому, так і в Ужгороді.

Маліков підкреслив, що СБУ зробить усе для забезпечення правопорядку як в регіоні, так і в цілому в Україні.

«Ми стоїмо на сторожі закону. Це безапеляційна позиція як президента України, так і голови Служби безпеки», ‒ наголосив заступник голови СБУ.