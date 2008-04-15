Вінський обдирати людей не хоче, але й давати дармові послуги не буде

Міністр транспорту і зв`язку Йосип ВІНСЬКИЙ вважає, що необхідно привести тарифи на залізницях, у портах і аеропортах до конкурентоспроможного рівня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час колегії Міністерства транспорту і зв`язку.

«Ми не повинні давати дармові послуги. Безумовно, ми не повинні використовувати монопольне становище і обдирати людей, але працювати на рівні нормальної рентабельності ми зобов`язані, ми маємо привести тарифи до рівня наших сусідів, тому що ми фактично демпінгуємо», - зазначив він. За словами міністра, зокрема, це порушує вимоги СОТ.

Й.ВІНСЬКИЙ сказав, що це стосується залізничних тарифів, зборів аеропортів і тарифів, зборів і плати за послуги з обробки вантажів у морських портах. Що стосується залізничних тарифів, то їх рівень має орієнтуватися на Росію, що стосується зборів у портах – на порт Констанца (Румунія), зборів аеропортів – на аеропорт Домодєдово (Росія).

«Ми маємо переконати суспільство, профспілки і кого необхідно в уряді, що це не наші примхи, і ми тут думаємо не тільки про себе», - зазначив міністр.

За його словами, тарифи впродовж тривалого часу не змінювалися, тоді як тарифна політика є економікою підприємств транспорту. «Для того щоб проїхати швидше нашою залізницею, необхідно вкласти в електротягу, вагони, залізничне полотно. Аналогічна ситуація з портами, аеропортами», - зазначив він.