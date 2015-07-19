Сьогодні ввечері та завтра Україну накриють сильні зливи

Як повідомляє гідрометцентр, ввечері 19 липня та протягом доби 20 липня в західних областях очікуються грозові дощі, місцями сильні зливи, град та шквали 25-30 м/с.

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20 липня в північних, Харківській та більшості центральних областей грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с, вдень в північних, Вінницькій та Черкаській областях місцями сильні дощі.

Зокрема, у Київській області завтра грози, місцями шквали 15-20 м/с, подекуди град, вдень місцями сильні дощі.