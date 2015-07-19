На Волинь налетів буревій: дерева повалені, понад 40 населених пунктів залишилися без світла
11:59, 19 липня 2015Суспільство
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На Волині сталося знеструмлення 42 населених пунктів і падіння близько 50 дерев, якими травмовано 7 осіб.
Сталося знеструмлення 42 населених пунктів / УНІАН
У ніч з 18 на 19 липня на Волині внаслідок ускладнення погодних умов (сильні опади у вигляді дощу, шквалисті пориви вітру до 25 м/с) через спрацювання автоматики захисту ліній електропередач на території області сталося знеструмлення 42 населених пунктів.
Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.
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У с. Світязь Шацького району Волинської області внаслідок шквалистих поривів вітру на території наметового містечка турбази сталося падіння близько 50 дерев, якими травмовано 7 осіб, з них 1 особу у стані середньої важкості госпіталізовано.
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