Третина українців готові віддати Крим Росії заради миру, Донбас - 15% громадян

Про це свідчать результати опитування, які оприлюднив на прес-конференції в УНІАН завідувач відділу Київського міжнародного інституту соціології Антон Грушецький.

За його словами, згідно з опитуванням, заради досягнення миру в Україні не готові віддати Крим Росії 50,6% респондентів, а весь Донбас – 72,1%.

Натомість, 33,3% опитаних готові погодитись на остаточне відокремлення Криму заради миру, а 15,3% - на передачу Росії Донбасу.

Опитування також засвідчило, що заради миру 38% респондентів не погодились би надати російській мові статус другої державної, проте погодились би з цим – 47,7%.

Від вступу в НАТО заради миру не готові відмовитись 41% опитаних, а 40,7% готові до цього.

Від вступу України до Євросоюзу не готові відмовитись 48,8% респондентів, а готові до такого розвитку подій – 33,9%

Приєднатись до Митного союзу, аби в Україні настав мир, не готові більше половини українців – 50,6%, тоді як 28% респондентів відповіли, що готові.

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Надати автономію так званим «ЛНР» і «ДНР» не готові 56,1% респодентів, готові – 26,4%. До амністії сепаратистів заради миру не готові 55,4% опитаних українців, готові – 24,7%.

Погодитись на федералізацію всієї України заради миру висловили готовність 21% опитаних, 59,1% - не готові до цього.

Опитування також продемонструвало, що лише 6% вважають, що їхньому регіону було б краще відокремитися від України, 83,2% дотримуються протилежної думки.

Серед жителів територій Донецької та Луганської областей, що контролюються владою України, 22,9% підтримують думку про відокремлення, а 51,7% - ні.

Опитування проводилося з 27 червня по 9 липня Київським міжнародним інститутом соціології на замовлення клієнта. Методом особистого інтерв'ю опитано 2 тис. 44 респонденти, що мешкають у 110 населених пунктах усіх регіонів України крім Криму. У Луганській та Донецькій областях опитування проводилось лише на території, що контролюється українською владою.