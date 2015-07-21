Дослідники з'ясували, що в різних країнах вважають загрозою світовій безпеці (карта)

Pew Research Center провів дослідження і на його основі склав карту, що різних країнах вважають загрозою своїй та світовій безпеці. В опитуванні взяли участь 45,5 тисяч осіб з 40 країн, повідомляє Новое Время.

Виявилося, що в цілому в світі найбільшою загрозою вважається зміна клімату.

На другому місці – економічна нестабільність, за нею слідують радикали з Ісламської держави. Загрозу від Росії відчувають 24% опитаних – найбільше в США і Європі.

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Цікаво, що в Україні загрозою світовій безпеці вважають Росію (62% опитаних). 35% побоюються економічної нестабільності, а 20% - глобальних кліматичних змін.

11% українців вважають ядерну програму Ірану загрозою світовій безпеці, а 9% - «Ісламську державу». Ще 4% назвали основною загрозою кібер-атаки.