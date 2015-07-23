Російський омбудсмен вимагає інформацію про місце перебування Савченко

Уповноважений з прав людини в Росії Елла Памфілова закликає керівництво правоохоронних органів цієї країни надати інформацію про місце перебування української льотчиці, депутата Верховної Ради Надії Савченко, заарештованої в Росії.

Як повідомляє прес-служба Памфілової, вона направила відповідні запити в Генеральну прокуратуру і Федеральну службу виконання покарань Росії, повідомляє Радіо Свобода.

Російський омбудсмен наголошує, що 13 липня була оприлюднена офіційна інформація про затвердження обвинувального висновку й направлення справи Савченко в Донецький міський суд Ростовської області, але місце перебування ув’язненої дотепер не встановлене.

17 липня адвокат українки Ілля Новіков заявив, що її етапували в Ростов.

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У Росії Донецький міський суд Ростовської області має 30 липня почати розглядати кримінальну справу щодо українського військовослужбовця Надії Савченко, яку звинувачують у вбивстві російських журналістів і незаконному перетині кордону.

Надія Савченко всі звинувачення відкидає. За словами її захисників, наприкінці червня минулого року сепаратисти захопили Савченко в полон, а потім насильно перевезли через кордон і передали російським силовикам. Згідно з доказами, які надав захист, Савченко не могла бути причетна до загибелі журналістів, тому що потрапила в полон ще до їхньої смерті.