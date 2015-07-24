Абітурієнтам з Криму та Донбасу дозволили вступати без військового квитка і прописки

Така відповідь міністра освіти і науки України Сергія Квіта на звернення громадських та правозахисних організацій, текст якого мають Крим.Реалії.

Зокрема, 22 громадські та правозахисні організації направили міністру відповідне звернення, в якому вказали на труднощі, з якими доводиться стикатися вступникам в українські вузи анексованого Криму та окупованих територій Донбасу. У зверненні сказано, що приймальні комісії вузів відмовляються приймати пакет документів від таких абітурієнтів, мотивуючи це неповним пакетом необхідних документів для вступу.

"При подачі заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто ... військовий квиток або посвідчення про приписку". Однак абітурієнти з тимчасово окупованих територій не мають ні військового квитка, ні посвідчення про приписку, так як вони не ставали військовий облік (ст. 14 Закону України «Про загальний військовий обов'язок і військову службу") у зв'язку з відсутністю українських призовних дільниць на окупованих територіях", – зазначають активісти.

Читайте такожВступна кампанія в Україні проходить нормально - Квіт"Враховуючи загальну ситуацію в країні і в цілях забезпечення права на освіту вступників, Міністерство освіти і науки, як виняток, дозволяє приймати документи на вступ від жителів Криму і окупованих територій Донецької та Луганської областей без військового квитка та документа про прописку", – йдеться у відповіді міністра освіти України.

Раніше міністр освіти і науки України Сергій Квіт повідомив, що випускники шкіл з Криму та окупованих територій Донбасу мають всі шанси вступити в українські вузи, але не всі з них встигли зареєструвати відповідні документи.

Міністр також заявляв, що його відомство ініціює зміни в чинне законодавство, щоб допомогти абітурієнтам з окупованих територій отримати освіту.