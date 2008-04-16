Горить найбільший харківський ринок

З харківського ринку «Барабашове», на якому близько години тому виникла пожежа, евакуюють людей.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управлінні з питань надзвичайних ситуацій Харківської облдержадміністрації, пожежа вирує на площі близько 600 кв. метрів, горять щонайменше шість магазинів ринку.

За словами представника Управління, сигнал про пожежу надійшов до ГУ МНС о 16.22. Обленерго вимкнуло підстанцію, яка забезпечує ринок електроенергією.

На місці пожежі працюють щонайменше 10 екіпажів пожежників, машини з міста продовжують прямувати на об’єкт. У районі пожежі – велике задимлення.

Пожежі присвоєно 3-й ступінь небезпеки.