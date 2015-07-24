СБУ заявляє про відсутність ажіотажу довкола отримання електронних перепусток до зони АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила прес-секретар СБУ Олена Гітлянська.

«СБУ вдалося за місяць вирішити проблему пропусків на неконтрольовану територію. Завдяки введенню з 7 липня електронної системи сьогодні відсутні черги, і ми увійшли в терміни отримання перепустки за 10 днів. Якщо в перші дні ми отримували близько 10 тисяч заяв щодня на електронну систему, то тепер це 1,5-2 тисячі», - сказала Гітлянська.

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Вона додала, що з використанням електронної системи видано вже 51,334 тис. перепусток у відповідь на 664,7 тис. заяв. З них 72 тисячі заяв надійшли в електронній формі.