СБУ заявляє про відсутність ажіотажу довкола отримання електронних перепусток до зони АТО
17:16, 24 липня 2015Суспільство
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На сьогодні ажіотаж довкола отримання електронних перепусток для перетину лінії розмежування у зоні АТО зник.
Тепер охочих отримати електронну перепустку в зону АТО стало менше / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила прес-секретар СБУ Олена Гітлянська.
«СБУ вдалося за місяць вирішити проблему пропусків на неконтрольовану територію. Завдяки введенню з 7 липня електронної системи сьогодні відсутні черги, і ми увійшли в терміни отримання перепустки за 10 днів. Якщо в перші дні ми отримували близько 10 тисяч заяв щодня на електронну систему, то тепер це 1,5-2 тисячі», - сказала Гітлянська.
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Вона додала, що з використанням електронної системи видано вже 51,334 тис. перепусток у відповідь на 664,7 тис. заяв. З них 72 тисячі заяв надійшли в електронній формі.
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