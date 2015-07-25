Проти військових, які допустили втечу засуджених під час конвоювання, відкрили справу

19:30, 25 липня 2015
Суспільство
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Військова прокуратура Західного регіону України розпочала провадження щодо військовослужбовців Національної гвардії за недбале ставлення до військової служби, яке спричинило тяжкі наслідки.

Прокуратура / io.ua

Як повідомляє прес-служба військової прокуратури Західного регіону, відомості за фактом кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 425 ККУ внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Як зазначається, дані про осіб, щодо яких розпочато кримінальне провадження та засуджених встановлюються.

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На місці події працює спільна група прокурорсько-слідчих працівників військової прокуратури.

На даний час проводяться першочергові слідчі дії, спрямовані на встановлення обставин кримінального провадження, а також місця знаходження злочинців.

Як повідомляв УНІАН, на Хмельниччині під час етапування з поїзда втекли шестеро засуджених.

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