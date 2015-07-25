Проти військових, які допустили втечу засуджених під час конвоювання, відкрили справу
Військова прокуратура Західного регіону України розпочала провадження щодо військовослужбовців Національної гвардії за недбале ставлення до військової служби, яке спричинило тяжкі наслідки.
Як повідомляє прес-служба військової прокуратури Західного регіону, відомості за фактом кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 425 ККУ внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Як зазначається, дані про осіб, щодо яких розпочато кримінальне провадження та засуджених встановлюються.
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На місці події працює спільна група прокурорсько-слідчих працівників військової прокуратури.
На даний час проводяться першочергові слідчі дії, спрямовані на встановлення обставин кримінального провадження, а також місця знаходження злочинців.
Як повідомляв УНІАН, на Хмельниччині під час етапування з поїзда втекли шестеро засуджених.