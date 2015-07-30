Через 7 років Індія обжене Китай за кількістю населення - ООН

Такі прогнози оприлюднила організація Об'єднаних Націй, згідно з яким, Індія залишить позаду Китай, якому прогнозували найбільшу кількість населення, пише The Telegraph.

В даний час Китай – найбільш населена країна, жителі якої становлять 19% світового населення. Однак кількість жителів Індії неухильно наближається до 18%. Вже в 2022 році, за прогнозами експертів, обидві країни будуть мати населення понад 1,4 мільярда, однак Індія буде попереду.

До 2030 року в Індії буде проживати 1,5 мільярда осіб, в той час, як приріст населення в Китаї почне падати, що буде викликано політикою держави, яка дозволяє мати не більше однієї дитини. Однак неконтрольована народжуваність в бідних країнах призведе до того, що в 2050 році загальна чисельність населення Землі складе 9,7 мільярдів осіб і 11,2 мільярда до 2100 року.

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В найближчі 35 років найбільший приріст населення очікується в бідних країнах: Ефіопії, Нігерії, Демократичній республіці Конго, Індії, Уганді, Танзанії.

Вже в 2050 році населення Нігерії стане більше США. Загалом, Анголі, Бурунді, Демократичній Республіці Конго, Малаві, Малі, Нігеру, Сомалі, Уганді, Танзанії, Замбії прогнозують зростання населення в п'ять разів до 2100 року.