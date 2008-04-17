На Буковині жінка замовила кілеру майбутню невістку

На Буковині 65-річна жінка найняла кілера, який повинен був за допомогою сірчаної кислоти вбити або понівечити 39-річну кохану її сина.

Як повідомив УНІАН начальник УБОЗ УМВС у Чернівецькій області, полковник міліції Микола МАКАРЕВИЧ, щоб не допустити одруження сина, пенсіонерка вирішила покалічити або вбити жінку, з якою в неї не склалися стосунки, однак правоохоронці попередили злочин.

Для втілення задуму пенсіонерка знайшла чоловіка, якому пообіцяла 400 доларів. Виконавцю замовниця передала фотографію жертви та пляшку концентрованої сірчаної кислоти, яка мала стати засобом вбивства. Однак найманий вбивця вирішив залучити до цієї справи ще кількох своїх знайомих.

Оперативники, яким стало відомо про підготовку замаху, щоб затримати замовницю, вирішили інсценувати злочин та госпіталізацію жертви у лікарню. Коли замовниця з’явилися у лікарню, лікарі їй повідомили, що потерпіла жінка нібито перебуває у дуже тяжкому стані.

Пенсіонерка повірила, що замовлення виконано і при передачі грошей за виконану роботу правоохоронці затримали її та трьох співучасників.

УМВС Чернівецької області порушило кримінальну справу за ознаками здійснення умисного тяжкого тілесного ушкодження. За організацію замаху на життя пенсіонерці загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі.