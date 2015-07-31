Синоптики пообіцяли теплий і сонячний початок серпня

Температура очікується протягом дня 22-28 градусів тепла, спека утримається в південній частині, ймовірно до 30 градусів тепла. Вночі 12-17, на заході до 8 градусів тепла, на півдні до 22 градусів тепла. Про це повідомляє «Оpogode».

У західній частині опадів не передбачається. Температура повітря вночі 8-14 градусів тепла, вдень 22-27, у неділю до 30 градусів тепла.

У північних областях буде панувати суха погода. Температура повітря вночі 12-17 тепла, вдень 22-27 градусів тепла.

В центральній частині - без опадів. Температура повітря вночі 15-20, вдень 23-28 градусів тепла.

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У східних областях суттєві опади малоймовірні, тільки вночі 1 серпня пройдуть грозові дощі. Температура повітря вночі 16-21 тепла, вдень 25-30 градусів тепла.

У південній частині опадів не очікується. Температура повітря вночі 17-22 градуси тепла, вдень 26-31 градус тепла.

У Києві буде панувати суха повітряна маса. Температура повітря вночі 14-16 градусів тепла, вдень 24-26 градусів тепла.

Вітер в Україні очікується північно-східний, 5-12 м/с.