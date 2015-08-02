У Хмельницькій області в ДТП загинув дільничний інспектор з родиною (фото)

Як повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, 1 серпня о 18:24 на пункт зв’язку 15-ї державної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за участю автомобілів «ВАЗ 2106» та «Toyota Prado». ДТП сталася на виїзді із смт Летичів на вул. 50-річчя Жовтня.

Унаслідок зіткнення 29-річний водій «ВАЗ 2106», його 22-річна дружина та син 2014 року народження загинули.

Читайте такожГолова Конституційного суду Баулін, який потрапив у ДТП, перебуває у свідомості - ЗМІ (відео)

Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій Летичівського району, які прибули на місце пригоди, за допомогою аварійно-рятувального інструменту здійснили деблокування загиблих, які були затиснуті понівеченими елементами конструкцій авто.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УМВС України в Хмельницькій області, на виїзді з райцентру Летичів у напрямку Вінниці «ВАЗ 2106» зіткнувся з автомобілем «Toyota Prado», що рухався назустріч.

За кермом «шістки» перебував дільничний інспектор місцевого райвідділу. Він, його дружина та маленька дитина під час аварії загинули.

На місці аварії працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці з’ясовують усі обставини події.