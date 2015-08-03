Понад 60% українців хочуть бути в НАТО - опитування

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати опитування, проведеного фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва спільно з Центром Разумкова і представлені на прес-конференції директором фонду “Демократичні ініціативи” Іриною Бекешкіною.

“Зараз ми бачимо істотні зміни. Якби референдум відбувся нині, то він звичайно був би виграний. Проте це все поки що питання, яке ділить Україну”, - сказала вона.

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Згідно опитування, проти вступу України в НАТО проголосувало б 28,5% учасників референдуму. Важко відповісти 7,6% респондентів.

Бекешкіна нагадала, що у червні 2010 року на уявному референдумі щодо вступу України до НАТО лише 25% із тих, хто зголосився взяти участь в такому плебісциті, проголосували б за вступ України до Альянсу, а 68% - проголосували б “проти”. У червні 2014 року, за словами керівника фонду "Демократичні ініціативи", ситуація змінилася на протилежну: 45% проголосували б за вступ до НАТО, а 36% - проти.