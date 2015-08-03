ЗМІ: згідно із соцопитуванням, половина росіян підтримує введення цензури в інтернеті

Такі дані містяться в доповіді "Чого бажає суспільство: прагнення росіян до контролю інтернету", підготовленого на основі дослідження Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦВГД) і Центру вивчення глобальних комунікацій при Анненбергській школі комунікацій університету Пенсільванії (США), передає ТАСС.

Згідно із результатами опитування, в цілому лише 11% росіян вважають, що інтернет повинен бути абсолютно вільним від урядової цензури. 49%, навпаки, вважають, що в інтернеті повинна бути цензура. Таку думку також поділяють 57% громадян, які не користуються інтернетом, і 43% постійних користувачів.

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Частка тих, хто вважає цензуру доречною тільки відносно певного контенту, становить 40%. В основному респонденти, вибираючи із запропонованих типів контенту, говорили, що держава повинна регулювати матеріали, захищені авторським правом, зарубіжні ЗМІ та їх сайти, зарубіжні сайти в цілому й матеріали, що викликають національну або расову ворожнечу.

Роблячи вибір у специфічних видах контенту, 59% опитаних заявили, що держава повинна цензурувати або блокувати порносайти з гомосексуальним контентом, 46% закликають контролювати групи в соціальних мережах, в яких міститься інформація про антиурядові протести, 45% впевнені, що потрібно блокувати в інтернеті відео панк-групи Pussy Riot, учасниці якої Надія Толоконнікова та Марія Альохіна були засуджені на два роки колонії за скандальний "панк-молебень" в храмі Христа Спасителя в 2012 році.

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43% респондентів заявили, що держава повинна піддавати цензурі або блокувати сайти блогерів, "які закликають до зміни влади, - наприклад, Олексія Навального".

За словами автора доповіді професора університету Огайо Еріка Нисбета, в ході опитування було виявлено дві категорії можливих загроз інтернету, - внутрішні і зовнішні.

"Можлива внутрішня загроза полягає в тому, що інтернет використовується політичними екстремістами і радикалами для дестабілізації держави і підриву політичної стабільності в Росії. Можлива зовнішня загроза полягає в тому, що Захід і зарубіжні ЗМІ використовують інтернет для протидії інтересам Росії", - зазначив він.

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"Суспільство, яке відчуває себе "оточеним" ворогами, його культура і молодь може реагувати подібним чином", - вважає директор Центру досліджень глобальних комунікацій університету Пенсільванії Монро Прайс.

Раніше УНІАН повідомляв, що Росія планує ввести штрафи за підключення до Wi-Fi-мереж без ідентифікації. За порушення порядку ідентифікації пропонується встановити адміністративну відповідальність, починаючи з першого кварталу 2016 року.