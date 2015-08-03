На Закарпатті контрабандисти побили прикордонника і погрожують розправою цілому відділу

Про це йдеться у заяві ДПСУ, розміщеній на офіційному сайті відомства.

"Особи, які причетні до протиправної діяльності, не бажають полишити свій "бізнес". Натомість вони намагаються чинити тиск на співробітників Державної прикордонної служби України, сподіваючись, що в такий спосіб у подальшому їм не перешкоджатимуть займатися протиправною діяльністю", - зазначається у заяві.

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Автори заяви наголошують, що подібного тиску зазнав один з військовослужбовців Мукачівського прикордонного загону.

"Інспектор прикордонної служби був побитий трьома особами, які проникли у його приватне помешкання. Правоохоронця з різними тілесними ушкодженнями доправили в районну лікарню, де йому надали необхідну медичну допомогу. Про даний факт поінформовано підрозділ МВС у Закарпатській області. Інформацію внесено в ЄРДР з кваліфікацією за ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Як зауважили в ДПСУ, попередньо встановлено, що напад могли скоїти троє місцевих жителів, причетних до контрабандної діяльності на державному кордоні. 27 липня військовослужбовець у складі прикордонного наряду завадив спробі контрабандного переміщення 12 пакунків тютюнових виробів, а порушники тоді втекли, кинувши вантаж.

Крім того, минулого тижня погрози лунали на адресу прикордонників відділу "Ділове" Мукачівського загону. Вони також завадили спробі переміщення через кордон контрабандних тютюнових виробів. Після затримання 4 пакунків з сигаретами до одного з військовослужбовців під’їхав місцевий житель, який поводився досить агресивно і почав погрожувати, обіцяючи навіть підпалити будинок. Поінформовано компетентні органи, а інформацію внесено в ЄРДР.