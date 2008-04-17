Кандидат у мери Києва обіцяє безкоштовний проїзд у метро

Кандидат у мери Києва Вадим ГЛАДЧУК обіцяє запровадити безкоштовний проїзд у метро в разі його обрання на цю посаду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Оцінюючи свої шанси на перемогу, В.ГЛАДЧУК сказав, що шанси завжди є. За його словами, він балотується в мери вже вчетверте, і цього разу “кияни нарешті мають зробити правильний вибір”.

За словами кандидата, з часів першої спроби балотуватися на посаду мера його передвиборча програма практично не змінилася, оскільки й проблеми міста залишаються такими, як і раніше. Однією з основних проблем В.ГЛАДЧУК назвав транспортні затори на вулицях міста. З метою розв’язання цієї проблеми В.ГЛАДЧУК має намір у разі обрання запровадити безкоштовний проїзд у метро. На його думку, це сприятиме тому, аби кияни відмовились від подальшого придбання власних авто і зробили свій вибір на користь громадського транспорту.

Також він має намір інтенсифікувати будівництво соціального житла в Києві. На думку кандидата, частку такого житла слід збільшити з 9 до 50%. В.ГЛАДЧУК вважає, що це дасть можливість ліквідувати квартирну чергу в місті.