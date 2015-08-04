На Житомирщині міліціонер допомагав незаконно списувати військову техніку

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі УМВС України у Житомирській області.

Як зазначається у повідомленні, міліція спільно з УСБУ Житомирщини наприкінці липня викрила працівника одного з підрозділів обласного УМВС у зловживанні службовим становищем. У рамках розпочатого за цим фактом кримінального провадження триває з’ясування усіх обставин.

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За попередніми даними, міліціонер перебував у змові з кількома військовослужбовцями, точна кількість яких зараз встановлюється. Згідно із розробленою схемою оборудки, він сприяв у виготовленні документації для привласнення армійської та спеціальної техніки, яка незаконно списувалася з балансу однієї з військових частин, з метою подальшої реалізації її третім особам.

За фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України) відкрито кримінальне провадження. Нині тривають слідчі дії.

Відповідно до чинного законодавства, правоохоронцю загрожує ув’язнення на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років.