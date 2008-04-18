Кабмін створив держконцерн «Ядерне паливо України»

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про створення державного концерну «Ядерне паливо України» і ліквідовував держконцерн «Укратомпром».

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр палива і енергетики України Юрій ПРОДАН.

За його словами, до держконцерну увійдуть держпідприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат», «Дирекція підприємства, що створюється на базі Новокостянтинівського родовища уранових руд», ДП «Смоли», «Дніпровський завод прецизійних труб» і «Український науково-дослідний і проектний-розвідувальний інститут промислової технології».

Ю.ПРОДАН також додав, що після завершення санації ДП «Цирконій», це об`єднання також може бути включене до складу держконцерну. При цьому санацію підприємства, за словами міністра, планується завершити до середини поточного року.