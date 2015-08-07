Адвокати Сенцова і Кольченка подали клопотання про відвід суду

Сьогодні Північно-Кавказький військовий окружний суд заслухає свідків захисту справи Сенцова-Кольченка, повідомляє hromadske.tv. Захист Сенцова і Кольченка наводить слова адвоката Афанасьєва, Олександра Попкова: "30 липня, коли той був у суді, у конвойному приміщенні до нього підійшов співробітник ФСБ і попросив відмовитися від свідчень у суді, щоб "адвокати не змогли йому задавати питання". Мовляв, із суддею була про це домовленість. У якості доказів адвокати наводять публікації про це на сайтах "Радіо Свобода" та "Медіазона".

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Прокурор виступив проти відводу, бо, за його словами, публікації у ЗМІ не є достатнім приводом для відводу.

Суд вийшов до нарадчої кімнати.

У суді сьогодні присутні генконсул України в Ростові Віталій Москаленко та консул Олександр Ковтун - у зустрічі з підсудними, якої консульство добивається більш як рік, представникам України відмовляли, посилаючись на російський закон, згідно з яким кримчани Сенцов та Кольченко вважаються громадянами РФ і зустрічі з "представниками іноземних держав законом Росії не передбачені".

На початку процесу у Ростові суддя Михайлюк дозволив консулам зустріч із підсудними лише після винесення вердикту.

Як повідомляв УНІАН, 6 серпня покази в суді давали Олег Сенцов та Олександр Кольченко. Під час свого виступу український режисер розповів про катування під час затримання, тиск та знущання. Він відкинув усі звинувачення на його адресу. В свою чергу Олександр Кольченко відкинув звинувачення у тероризмі, визнавши, що брав участь у підпалі офісу Партії регіонів. На питання прокурора та суду він відмовився відповідати.